Мир 03 июня 2023, 00:27 Санкции США против Сирии провалились и укрепили политику Асада — СМИ TAC: санкции США против Сирии оказались неэффективными и укрепили политику Асада РИА «Новости»

Читать 360tv в

Санкции, введенные американскими властями против Сирии, провалились. Более того, они помогли президенту Башару Асаду расширить международное признание. Такое мнение высказал обозреватель Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative.

Он предложил правительству США признать, что их план оказался неэффективным и начать восстанавливать отношения с Сирией. Журналист заметил, что страна уже 10 лет находится в состоянии войны, а санкции еще больше усложняют жизнь обычного населения.

Реклама

«Экономические санкции больше всего вредят тем, у кого меньше всего жизненных благ», — подытожил Бэндоу.

В начале мая совет глав МИД Лиги арабских государств принял решение о возобновлении участия Сирии в деятельности организации. В США на это заявили, что страна этого не заслужила. По мнению сенатора Алексея Пушкова, мнение Америки по этому вопросу не способно изменить новую реальность.