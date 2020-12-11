Санкции США против России прокомментировали в Госдуме
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что в новых санкциях против России нет ничего удивительного, и Америка продолжит их вводить и дальше. Об этом сообщил RT.
Он напомнил, что такая политика началась еще во время президентства Барака Обамы, продолжилась при Дональде Трампе и наверняка ничего не изменится при Джо Байдене. По его мнению, люди, ответственные, за внешнюю политику Штатов и ЕС будут демонстрировать «верность своим подходам».
«Ничего другого за этим не стоит… Так же, как сегодня (санкции. — прим.) вводятся в отношении отдельного региона, завтра информационная война потребует дальнейшей подпитки…», — заявил Новиков.