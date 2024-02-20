Мир 20 февраля 2024, 11:05 Санкции США осложнили торговлю между Россией и Турцией Reuters: указ США осложнил торговлю между Россией и Турцией Thomas Haupt/imageBROKER.com/globallookpress

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Указ США о вторичных санкциях против России осложнил торговые отношения между Россией и Турцией. Об этом написало агентство Reuters, сославшись на источники.

«Действия США ввести санкции против финансовых компаний, ведущих бизнес с Россией, заморозили турецко-российскую торговлю», — отметили авторы материала.

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Уточняется, что замедлились и нарушились некоторые платежи за импортируемую нефть и турецкий экспорт.

Вторичные санкции Соединенных Штатов, объявленные в декабре 2023 года, также привели к тому, что крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов стали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета ее физических и юридическим лицам.

Ранее макростратег, эксперт по России в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles Хассан Малик заявил СМИ, что влияние санкций на РФ «сильно ограничено» и его еще сильнее снизили вовремя принятые кабмином меры, среди которых переориентация экспорта на Китай и Индию и легализация параллельного импорта.