Американские санкции не повлияли на поставки российской нефти в Белоруссию. Топливо поступает на НПЗ в штатном режиме, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Белорусский премьер напомнил, что под санкции попадают физические и юридические лица США, а также компании, контрольных пакет в которых принадлежит американцам.

«Нефть мы покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера — Российской Федерации. Все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно», — пояснил Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее США объявили о введении санкций против девяти белорусских предприятий. Причиной ограничительных мер американские власти назвали нарушения прав человека в республике. В список попала «Белнефтехим», а также «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшина», «Гродно Химволокно» и другие предприятия.

Ранее пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Минск решил запретить ввоз на территорию республики товаров ряда компаний. Так власти ответили на санкции, введенные Западом.