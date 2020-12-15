Санкции, которые США ввели против Турции после покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, не нанесут ущерб оборонной промышленности страны. Ранее МИД Турции осудил решение Америки и пообещал ввести ответные меры.

Об этом сообщил руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Любое принятое за рубежом решение в отношении меня или нашего учреждения не изменит мою позицию или позицию моей команды. Это никоим образом не помешает турецкой оборонной промышленности», — написал он в Twitter.

Демир подчеркнул, что Турция «привержена цели по достижению полной независимости оборонной промышленности под руководством президента Тайипа Эрдогана».

Американские власти 14 декабря сообщили, что вводят рестрикции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и еще трех граждан республики. Речь идет о Мустафе Альпере Денизе, Серхате Генчогле и Фаруке Йигите. Рестрикции вводят в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Майкл Помпео заявил, что санкции служат «четким сигналом» и указывают на серьезность намерений США. Они говорят о том, что США будут «в полной мере применять CAATSA» и «не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами».

МИД Турции осудил санкции Америки и заявил, что примет ответные меры. Там подчеркнули, что Анкара «не будет воздерживаться от принятия мер, которые сочтет необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности».