Санкции США не повлияют на работу карт «Мир» в России | 360°

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Санкции США не повлияют на работу карт «Мир» в России

Пресс-служба НСПК: карты «Мир» будут работать в РФ без ограничений

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Карты платежной системы «Мир», работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт, будут продолжать функционировать на территории России без каких-либо проблем. Поступающие от США угрозы о возможном введении санкций в их отношении на это не повлияют, заверили в пресс-службе НСПК.

«Карты „Мир“ и карты других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт, будут продолжать работать в РФ без ограничений», — сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК.

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Исходя из документа американского министерства финансов, опубликованного 15 сентября, США могут вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами Российской Федерации. Кроме того, под американские санкции попал и генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

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В России картой «Мир», как и другими сервисами НСПК, можно будет продолжать пользоваться без ограничений.

С началом спецоперации на Украине международные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, но карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать в РФ. Однако россияне не могут осуществлять трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах.

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