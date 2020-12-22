Очередные санкции, которые США ввели против 45 российских компаний, не сильно проявляют на Россию, особенно на оборонную сферу. Такое мнение высказал сенатор Владимир Джабаров в беседе с «360».

По его словам, США объявляют санкции после того, как заканчиваются полномочия действующего президента. Так было во времена Барака Обамы, так случилось и сейчас.

«[США] выкатывают сюрпризы через свой Минпромторг. Эта политика стала настолько однообразной, что особой реакции у нас не вызывает», — заявил Джабаров.

Он отметил, что если раньше Штаты опережали весь мир «своими блестящими результатами в области бизнеса, технологии, науки, развития экономики», то сейчас эти возможности потеряны. Поэтому Вашингтон пытается «восполнить это тем, что недобросовестно сдерживает конкурентов, сдерживает развитие России и Китая».

«Я думаю, что на нашу оборону это никак не повлияет, мы самодостаточны. Они (Штаты — прим. ред.) не смогут вернуться на те вершины, которые занимали 15-20 лет назад, потому что мир поменялся», — заключил сенатор.

Министерство торговли США обнародовало список из 45 российский и 58 китайских компаний и организаций, в отношении которых Штаты введут торговые санкции. Теперь, чтобы сотрудничать с ними, нужно будет получить специальную лицензию. Представители ведомства уточнили, что все названные организации производят товар, конечными потребителями которого становятся военные.