Санкции США на рублевый российский госдолг вступают в силу

С понедельника, 14 июня, вступают в силу санкции США, которые запрещают американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации.

По сути, как уточнило РИА «Новости», расширяется запрет Штатов, который был введен в 2019 году, для американских инвесторов на покупку новых выпусков российских государственных еврооблигаций и распространяется на покупки облигаций федерального займа (ОФЗ) на первичных аукционах, которые проводит Минфин РФ. С тех пор Россия два раза выходила на внешние рынки заимствований с еврооблигациями, номинированными в евро.

После 14 июня, как уже объявил Минфин РФ, ведомство будет размещать только новые выпуски ОФЗ. Доразмещение зарегистрированных ранее серий гособлигаций будет прекращено. Это будет сделано в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов.

Минфин РФ уже утвердил три новых выпуска гособлигаций объемом по 500 миллиардов рублей. Дата начала размещения облигаций — 16 июня.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что новый раунд санкций со стороны США не повлияет на стратегию заимствований. Министерство, по его словам, уже заложило в стратегию заимствований санкционное решение США. Глава Минфина подчеркнул, что санкции неприятны, но не смертельны.

Российский госдолг — один из самых надежных и низкорискованных в мире. Несмотря на санкции США, спрос на него останется высоким. Американские санкции, по словам Силуанова, несут упущенную выгоду американским финансовым институтам.