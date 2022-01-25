«Санкции с масштабными последствиями»: в Белом доме рассказали о новых мерах против РФ
Представитель администрации президента США на брифинге заявил, что страна готова ввести санкции против России, которые будут иметь серьезные последствия. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
«Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали восемь лет назад. Это означает, что больше не будет поэтапности», — сказал он.
В Белом доме подчеркнули, что санкции ужесточатся, если Россия решит использовать поставки природного газа как инструмент давления.