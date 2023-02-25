Мир 25 февраля 2023, 12:57 Санкции против ЗАЭС со стороны США доказали принадлежность станции РФ Член ГСА Запорожья Рогов: новые санкции США подтвердили признание ЗАЭС российской РИА «Новости»

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Введенные Соединенными Штатами санкции против ЗАЭС подтвердили признание станции российским предприятием. К такому выводу в беседе с РИА «Новости» пришел член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов.

«[Западные страны] признают, что Запорожская АЭС — это предприятие, принадлежащее Российской Федерации», — заключил он.

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По его мнению, противники РФ поняли реалии ситуации с ЗАЭС и смирились с ними. Также Рогов сказал, что если бы правительства западных стран считали станцию подконтрольной властям Украины, то не вводили бы рестрикции против предприятия.

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Таким образом член ГСА Запорожской области со стороны России отреагировал на недавнее заявление представителей Госдепа США. Те вечером 24 февраля обновили данные по персональным санкциям. В список вошел генеральный директор компании по эксплуатации ЗАЭС Олег Романенко. Также рестрикции ввели и против самой станции.