Санкции против Турции за покупку С-400 одобрили в Конгрессе США
За законопроект об ограничительных мерах проголосовали 403 члена палаты, еще 16 высказались против. Об этом сообщило РИА «Новости».
Ввод турецких войск на территорию Сирии и приобретение российской военной техники скажется на высших турецких должностных лицах. Под санкции попал в том числе министр обороны страны.
Месть за «Источник мира». Турция назвала позорным решение США признать геноцид армянПодробнее
В качестве ограничений в Конгрессе предложили блокировать активы чиновников Турции, а также обложить санкциями турецкие банки Halk Bankasi или Halkbank.
Конгресс, указано в документе, должен получить данные об активах, которыми обладает семья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Соединенных Штатах. Информация требует дальнейшего обсуждения.
Теперь законопроект должен одобрить Сенат. После этого он поступит на подпись американскому президенту.
Анкара назвала предпринятые в США шаги местью за операцию «Источник мира».