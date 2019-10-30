  • Санкции против Турции за покупку С-400 одобрили в Конгрессе США

    30 октября 2019, 07:55

    Александра Ломейко

    Новые санкции против Турции получили почти единогласное одобрение Палаты представителей США. В Конгрессе решили наказать Анкару за покупку российских систем С-400 и военную операцию в Сирии.

    За законопроект об ограничительных мерах проголосовали 403 члена палаты, еще 16 высказались против. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Ввод турецких войск на территорию Сирии и приобретение российской военной техники скажется на высших турецких должностных лицах. Под санкции попал в том числе министр обороны страны.

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    В качестве ограничений в Конгрессе предложили блокировать активы чиновников Турции, а также обложить санкциями турецкие банки Halk Bankasi или Halkbank.

    Конгресс, указано в документе, должен получить данные об активах, которыми обладает семья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Соединенных Штатах. Информация требует дальнейшего обсуждения.

    Теперь законопроект должен одобрить Сенат. После этого он поступит на подпись американскому президенту.

    Анкара назвала предпринятые в США шаги местью за операцию «Источник мира».