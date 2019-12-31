Вашингтон опоздал с введением санкций против проекта «Северный поток — 2» примерно на год, и запретительные меры не смогут помешать окончанию его строительства. Напротив, они восстановят против себя европейских партнеров США.

Издание отметило, что «Северный поток — 2» всегда воспринимался как «пощечина» для Украины. Однако с 2014 года многое изменилось, обе страны поменяли орбиту и пошли на сближение друг с другом, а также с Европой. Россия решила искать альтернативы. В то же время Вашингтон и Брюссель продолжают утверждать, что газопровод является шантажом Украины, которая очень зависит от денег за транзит газа через свою территорию. Они наполняют большую часть бюджета этой страны.

Forbes подчеркнул, что в строительстве газопровода участвуют самые известные европейские компании. Поэтому получается, что санкции направлены не против компании-инвестора Nord Stream 2, а против фирм из Финляндии, Швеции и Дании, прокладывающих трубы.

Пока под запретительные меры попали строительные фирмы Allseas и Saipem. Они являются крупнейшими подрядчиками. Остальным компаниям санкции не грозят. Тем более, в Европе нет обеспокоенности по поводу того, что континент попадет в зависимость от российского газа. Россия уже поставляет в Евросоюз примерно треть этого вида топлива. Российский газ — самый дешевый источник энергии в Европе. Он не такой дорогой, как поставляемый США сжиженный природный газ.

Издание также отметило, что одним из главных аргументов Вашингтона против строительства «Северного потока — 2» было недовольство Киева. Теперь, когда Украина заключила с Россией контракт на транзит газа через территорию страны, США могут лишиться главного основания, на котором они продвигают поставки собственного газа в Евросоюз.