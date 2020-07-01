Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер посчитал готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» расторжением трансатлантического партнерства. Он напомнил, что газопровод обеспечивает европейцев рабочими местами.

«Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую… За каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности», — отметил Герхард Шредер в интервью Handelsblatt, его цитирует РИА «Новости».

По мнению Шредера, в случае введения новых санкций под угрозой оказались бы 12 миллиардов евро инвестиций в европейскую инфраструктуру. Кроме того, европейским потребителям пришлось бы нести дополнительные расходы в размере четырех миллиардов евро в год.

Бывший канцлер считает, что американские санкции выглядят как «сознательное расторжение трансатлантического партнерства» и нападение на европейскую экономику.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух нитей газопровода через Балтийское море. Его пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Против проекта активно выступают США и Украина.

В середине декабря США ввели санкции против «Северного потока — 2». Из-за этого швейцарская компания Allseas отказалась достраивать газопровод.

Теперь американские сенаторы хотят расширить санкции, ограничив работу компаний, занимающихся страхованием судов, которые задействованы в прокладке газопровода. Власти Германии готовят ответные меры.