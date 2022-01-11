Американский сенатор Рэнд Пол посчитал, что США могут лишиться международного сотрудничества из-за применения санкций к газопроводу «Северный поток — 2». Такие опасения он выразил в статье журнала American Conservative.

В материале Пол раскритиковал намерения республиканца Теда Круза ввести новые санкции в отношении газопровода. Он подчеркнул, что ограничительные меры против России — это «опасная авантюра меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству».

Пол отметил, что санкции могут носить не политический, а экономический характер. Скорее всего они продиктованы меркантильными интересами и протекционизмом, а не реальными соображениями о безопасности.

Ранее из издания Politico стало известно, что проект санкций, который предложил Круз, скорее всего не утвердят. Причиной, по которой это может произойти, может стать нежелание мешать президенту Джо Байдену коммуницировать с Россией. В партии республиканцев отметили, что за изменение пройдет голосование, и решение примет большинство.