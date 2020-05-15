Санкции против российских соцсетей на Украине назвали «зачисткой информационного пространства»
Ограничения для российских компаний и социальных сетей на Украине назвали «актом прямой цензуры» и «зачисткой информационного пространства». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу МИД России.
По данным МИД, «в очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиаресурсов».
«Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации», — считают в ведомстве.