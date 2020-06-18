Евросоюз еще на один год продлил санкции против России. Речь идет об ограничениях, которые ЕС вводил из-за присоединения Крыма.

Об этом сказано в заявлении Совета ЕС. Уточняется, что ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2021 года.

ЕС продлевает санкции на один год. Сегодня Совет принял решение продлить санкции, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2021 года Совет стран ЕС.

Санкции, которые действуют сейчас, включают в себя запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма или Севастополя. Кроме того, запрет распространяется на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги на указанной территории. Под ограничения также попадает экспорт из Евросоюза некоторых товаров и технологий в Крым, которые могут применяться для использования в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также использоваться для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

В документе подчеркивается, что Евросоюз продолжает не признавать присоединение полуострова к России, которое произошло после референдума в 2014 году. При этом Запад обвиняет РФ во вмешательстве в конфликт на Украине. В ответ на это Кремль взял курс на импортозамещение и неоднократно подчеркивал контрпродуктивность введенных санкций. В последнее время в Европе все чаще озвучивают мнения о необходимости отменить все ограничения против России.