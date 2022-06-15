Санкции против России ударят по пенсиям в США

Жесткие антироссийские санкции скажутся на положении дел американских инвесторов и вызовут убытки пенсионных фондов. Об этом руководство компании Pacific Investment Management Co предупредило Минфин США, сообщило агентство Bloomberg.

В случае достижения конечной цели ограничений — технического дефолта — менеджерам фондов придется списать свои активы в России. При этом самому российскому правительству удастся сохранить резервы в иностранной валюте, которые в противном случае выплатили бы кредиторам.

Россия выполнила обязательства, однако из-за ужесточения санкций США и Евросоюза платежи по облигациям застряли на пути к иностранным инвесторам. Это поставило управляющих фондами, которые владеют внешним долгом страны, в сложное положение.

«Они приводят доводы в пользу платежей, которые в конечном итоге поступают их клиентам, рискуя при этом предстать перед правительствами сторонниками ослабления реакции на конфликт [на Украине]», — отметил автор статьи.