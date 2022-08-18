Санкции против России стали для Европы выстрелом в ногу

Европа столкнулась с высокой инфляцией, уровень которой выше прошлых показателей. Ситуацию спровоцировали санкции против РФ, ставшие для европейских стран выстрелом в ногу.

Венесуэльский аналитик Владимир Адрианса пояснил РИА «Новости», что Европе придется пересмотреть свою политику.

«Они выстрелили себе в ногу. <…> Они осознали структурную слабость политики, которую приняли в сфере энергетики», — подчеркнул он.

Адрианса обратил внимание на зависимость экономики Европы от России в части энергии многих видов сырья.

«Процветание Европы связано с потоком дешевой энергии, которая у них была из России в частности», — сказал аналитик, заметив, что теперь европейским странам деваться некуда.

Европейским государствам, по его словам, необходимо определиться с дальнейшими действиями и «насколько поменять сценарий своего нападения на Россию».

В Германии антироссийские санкции уже назвали «харакири» для страны. Некоторые предприятия и часть населения не переживут зиму.