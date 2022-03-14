Антироссийские санкции окажут большее влияние на мировую экономику, чем ситуация вокруг Украины. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.

«Думаю, что еще большее влияние на мировой ВВП оказывают сами санкции против РФ», — сказал Мэлпас во время онлайн-конференции, организованной изданием The Washington Post.

По словам главы Всемирного банка, сложившаяся на Украине ситуация окажет на мировую экономику немедленное краткосрочное воздействие. Также Мэлпас сообщил, что Украине дополнительно предоставят 200 миллионов долларов. Еще Всемирный банк может одобрить сумму в размере трех миллиардов долларов.

«Сегодня у нас будет пресс-релиз, где указано, что теперь у нас есть 923 миллиона долларов, которые были предоставлены за последние две недели, включая первую выплату для Украины», — уточнил президент Всемирного банка.

Ранее о предоставлении Украине помощи в размере 200 миллионов долларов сообщил Белый дом. Поручение о выделении денег дал президент США Джо Байден. Он подписал об этом меморандум.