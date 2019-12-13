Санкции против России разорили Венгрию на восемь миллиардов долларов

После введения антироссийских санкций Венгрия потеряла восемь миллиардов долларов. Ограничительные меры привели к снижению торгового оборота двух стран. Об этом сообщил глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«Мы, венгры, с момента введения санкций потеряли восемь миллиардов долларов. Наша задача заключается в том, чтобы мы все-таки оказывали поддержку венгерским предприятиям на российском рынке», — приводит слова министра РИА «Новости».

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По словам Сийярто, конфликт России и ЕС зачастую только лишь театральное представление. Если посмотреть, как в реальности обстоят дела, то можно увидеть «сильное экономическое сотрудничество между западноевропейскими странами и Россией».

В качестве примера министр привел Германию, которая в 2018 году повысила товарооборот с российской стороной на 56%.

«Более того, торговый оборот Германии в прошлом году превысил 60 миллиардов долларов. У нас в 2014 году — еще до санкций — оборот был 10 миллиардов. В прошлом году — 6,7 миллиарда долларов», — отметил Сийярто.