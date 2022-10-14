Санкции против России раскололи Европу на два лагеря — Орбан | 360°

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Санкции против России раскололи Европу на два лагеря — Орбан

Премьер Венгрии Орбан заявил о разделении Европы на два лагеря из-за России

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Вопрос целесообразности санкционной политики против России разделил европейские страны. Они образовали два лагеря, один из которых верит в ограничения, а второй — нет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Тему антироссийских санкций политик поднял в эфире радиостанции «Кошут», сообщил ТАСС.

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«Мы находимся в эпицентре международной битвы, Европа разделена на два лагеря, один верит в санкции», — пояснил он.

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Второй лагерь, по словам Орбана, напротив, считает, что политику ограничений нужно менять, потому что страны в ней «увязли».

Орбан уже не первый раз критикует санкции против России. В июле он говорил, что европейская экономика «выстрелила себе в легкие» и теперь задыхается. Он также предупредил, что Европу ожидает сильный экономический спад в ближайшие месяцы, сообщил RT.

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