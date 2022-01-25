Участники комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии проголосовали за то, чтобы воздействовать на Россию при помощи санкций в случае ее агрессии к Украине. Об этом написало агентство Kyodo.

«Присутствующие выразили мнение, что в случае военного вторжения на Украину против России должны быть введены экономические санкции. В качестве конкретной санкции, присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России», — написали в агентстве.

Этот вопрос решили далее разрабатывать уже с бизнесменами. Также в агентстве отметили, что чиновники японского МИД выразили готовность работать в этой ситуации вместе с США.

Информацию о том, что Россия собирается напасть на Украину, распространяют сами власти Украины и их западные сообщники. В России же заявления об этом не один раз отклоняли. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия никаким образом не провоцирует ни Украину, ни ее союзников, и предполагал, что такая информационная кампания направлена на отвлечение от саботажа властями Украины минских соглашений.