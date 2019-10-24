Санкции против России отняли у ФРГ более 100 млрд долларов

Введение Европой санкций против России нанесли немецким предприятиям ущерб, сумма которого за все годы действующих ограничений превысила 100 миллиардов долларов. В бундестаге предложили возместить его малому и среднему бизнесу.

Об инициативе рассказал газете «Известия» член комитета однопалатного органа народного представительства ФРГ по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.

Депутаты его фракции, заметил политик, считают возможным возмещение потерь, которые понес малый и средний бизнес в Германии из-за санкций. Кроме того, они выступили за пересмотр ограничительных мер в отношении Москвы.

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«Речь идет об отмене ограничений, пересмотре отношений с Россией и компенсациях организациям», — уточнил Гердт.

Вопрос пока не вынесен на повестку дня в Европейском парламенте. Однако в его комитете по международным делам заметили, что тему планируют поднять до конца 2019 года.

По данным Федеральной таможенной службы, после введения санкций почти вдвое сократилась торговля РФ и Германии. Если в 2014 году показатель находился на уровне почти 70 миллиардов долларов, то уже к концу 2015-го опустился до 45 миллиардов в американской валюте.

В нынешнем году совокупные потери Европейского союза и России составили, уточнил научный директор Германо-российского форума Александр Рар, около 400 миллиардов долларов.