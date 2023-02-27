Мир 27 февраля 2023, 17:14 Санкции против России обернулись ухудшением жизни жителей ЕС Al Jazeera: антироссийские санкции снизили уровень жизни европейцев РИА «Новости»

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Евросоюз вводит все новые антироссийские рестрикции. Но санкции отрицательно сказываются на жителях Европы. К такому выводу пришло издание Al Jazeera.

Авторы статьи подчеркнули, что ЕС зря надеется на падение российской экономики. В стране вовремя приняли необходимые меры, а компании, которые ушли с рынка России, оказались в проигрыше.

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«Ставка западных санкций на громкое падение экономики не увенчалась успехом. <…> Многие западные компании, покинувшие российские рынки, преувеличивали свою уверенность в том, что другие компании — будь то местные или из „дружественных стран“ — не смогут заменить их на российском рынке», — уточнило издание.

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Экономические аналитики отметили, что Россия смогла сохранить курс рубля и сдержать рост инфляции. Зато в Европе выросли цены на газ, нефть, полезные ископаемые, продукты и различные товары. Запад продолжает делать ставку на экономическое истощение России, подставляя под удар своих жителей.

Введенные в конце февраля санкции против детских омбудсменов России сочли последним аргументом киевского режима.