Мир 25 декабря 2022, 11:48 Санкции против России назвали выгодными для США Глава Минфина Силуанов: санкции против РФ стали выгодными для США РИА «Новости»

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Введенные западными странами санкции против России стали выгодными для США, но фатальными для европейских предприятий. Об этом в эфире арабского телеканала Asharq News рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Нефтегазовые поставки США на европейский рынок только выросли, американская сторона это и хотела реализовать. Но для Европы цена за это такова, что снизилась конкурентоспособность предприятий и увеличилась инфляция», — сообщил глава ведомства.

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Силуанов добавил, что министерство прогнозирует снижение динамики роста отечественной экономики на 3%, а рост инфляции — более чем на 12%.

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«Тем не менее, в России бюджетные обязательства полностью выполняются, тогда как на Западе заметно выросли розничные цены и коммунальные услуги», — отметил он.

Ранее глава Минфина заявил, что после введения ценового эмбарго не российскую нефть Россия не станет поставлять сырье по назначенной стоимости. Вместо этого страна будет развивать новые рынки сбыта и логистические нефтяные маршруты.