Важное 18 февраля 2023, 13:06 Санкции против России начали разрабатывать за два месяца до СВО Глава ЕК фон дер Ляйен: Запад начал разрабатывать санкции против России в конце 2021 года РИА «Новости»

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Антироссийские санкции Запад начал разрабатывать за два месяца до начала СВО — в декабре 2021 года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«ЕС совместно с США начал разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года», — подчеркнула она.

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Фон дер Ляйен уточнила, что тогда якобы оставалась надежда, что рестрикции применять не придется.

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Политики и экономисты всего мира подчеркивают, что санкции в итоге навредили западным странам гораздо больше, чем России.

Китайские эксперты доказали, что вступившие в силу ограничения на российские нефтепродукты подстегнули рост цен на них. В итоге ограничения стали благом для России, но ядом для Запада.

Недаром в середине февраля Еврокомиссия отказалась ввести санкции против ядерного сектора России.