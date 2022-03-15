Ситуация вокруг Украины и санкции против России грозят Европе «глубокой рецессией». Более того, вся мировая экономика почувствует негативные последствия: подорожают, в том числе, еда и энергоресурсы. Об этом сказано в опубликованной Международным валютным фондом (МВФ) аналитике.

«Беспрецедентные санкции против России нанесут вред экономическому сотрудничеству и торговле в Европе, что обязательно приведет к глубокой рецессии там», — сказано в аналитике, которую выложили в блоге МВФ.

Восточная Европа, как отмечается в сообщении, столкнется и с ростом финансовых рисков, и с потоком беженцев, добавило РИА «Новости».

Соединенные штаты мало связаны с Россией и Украиной, что ослабит прямые последствия. При этом, по мнению МВФ, инфляция уже на самом высоком за четыре десятилетия уровне.

«Цены могут продолжить расти, поскольку федеральная резервная система начитает повышать процентные ставки», — спрогнозировали в аналитике МВФ.

Последствия почувствует вся мировая экономика, считают специалисты Фонда. По их мнению, они выразятся в замедлении роста и ускорении инфляции.

«Воздействия последуют по трем основным каналам. Во-первых, более высокие цены на продукты питания и энергоносители еще больше подстегнут инфляцию, что, в свою очередь, приведет к снижению доходов и снижению спроса», — отметили в сообщении.

Во-вторых, как указано в аналитике, соседние страны столкнутся, в частности, с нарушением цепочек поставок и денежных переводов. Кроме того, их ждет всплеск потока беженцев. В-третьих, давление на цены активов будут оказывать снижение деловой уверенности и усиление неопределенности инвесторов.

В начале марта МВФ уже выступал с заявлением о том, что события на Украине и связанные с ними антироссийские санкции оказывают значительное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков. Эксперты МВФ уже тогда предполагали, что ценовые шоки будут ощущаться по всему миру.