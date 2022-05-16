Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что западные санкции в отношении России были заготовлены задолго до спецоперации на Украине. Об этом он рассказал в Youtube-выпуске «Дайте сказать!», написал Life.

По его словам, скорость, с которой американские банки выполняют инструкции Минфина США, говорит о заранее данных указаниях.

«Предложения такого рода были в Конгрессе, они были в докладах „мозговых“ центров, если почитать предпоследний доклад Rand Corporation. Там изложено буквально по пунктам все, что сделано. Разве что фамилии не перечислены», — сказал аналитик.

Также мнение о заранее подготовленных санкциях может быть верным и по той причине, что их принятие Министерством финансов США — сложная бюррократическая процедура. Однако в сегодняшней ситуации на это ушло всего два дня, резюмировал политолог.