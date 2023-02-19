Мир 19 февраля 2023, 20:14 Санкции против нефтяного сектора России сочли бесполезными Express: санкции не сказались на вышедшей на максимальные показатели нефтедобыче России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские нефтяные компании увеличили бурение на месторождениях до максимальных показателей за последние 10 лет, несмотря на введенные странами Запада санкции и уход иностранных инвесторов. Об этом в своем материале написала британская газета Express.

Опрошенные журналистами эксперты отметили, что к концу 2022 года российская нефтедобыча восстановилась после серьезного падения в марте и вышла на уровень в 10,9 миллиона баррелей в день. Кроме того, на 7% увеличилось количество новых скважин.

Реклама

«Такой рост активности позволил восстановить добычу нефти в России во второй половине 2022 года, несмотря на экспортные ограничения, введенные Европой, и отказ западных компаний от работы в стране», — отметили в материале.

Реклама

Авторы напомнили, что после начала специальной военной операции из России ушли крупные иностранные компании BP, Shell и Exxon, которые занимали 15% рынка.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что странам Евросоюза все еще нужны российские энергоресурсы. Он пояснил, что об этом свидетельствует исключение из потолка цен ряда нефтепродуктов. По словам Новака, логикой объяснить поведение европейских политиков невозможно, потому что сначала они сами попадают в расставленные ловушки, а потом ищут выход из ситуации.