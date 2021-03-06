Санкции против Коломойского назвали «черной меткой» для Зеленского

США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Ограничительные меры являются «черной меткой» не только для предпринимателя, но и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявило издание «Страна.ua».

Автор материала отметил, что американские санкции против Коломойского могут быть сигналом и украинскому лидеру.

«Сегодня Коломойскому прислали очередную „черную метку“ из-за океана. И, возможно, не столько ему, сколько президенту Зеленскому», — написал журналист.

Он добавил, что США пытаются надавить на президента Украины, чтобы у людей бизнесмена не было доступа к государственным активам. При этом автор статьи не стал раскрывать конкретных имен. Еще издание допустило, что ограничения могут быть ответом на политические взгляды Коломойского. В качестве примера журналист привел призыв предпринимателя улучшить отношения с Россией. Такое предложение озвучивалось в 2019 году.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении санкций против Коломойского и членов его семьи. Он пояснил, что причиной такого решения стала «значительная коррупция».