Ввод санкций против энергетического сектора России может дестабилизировать мировые рынки, признают американские власти. При этом такой вариант мер не исключается, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Разрабатывая санкции против РФ, Вашингтон и его союзники «уделяют большое внимание оказанию максимального давления на президента Путина, российскую элиту и экономику, одновременно минимизируя влияние на мировые рынки и американцев», сказала Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

По ее словам, ряд шагов, которые касаются санкций против энергосектора, не предприняты отчасти потому, что учитывается вышеописанный сценарий. При этом Псаки добавила, что это не означает, что такое решение не рассматривается.

Но европейцы, как отметила пресс-секретарь Белого дома, очень озабочены дальнейшим ростом цен, особенно на газ. Псаки пояснила, что за последний год цены у них вскочили на 335%, а за последние пять дней цены подлетели на 26%.

«Так что введение санкций в отношении энергосектора, безусловно, сказалось бы на доходах России. И это было бы причиной сделать так, но это также сильно повлияло бы на мировые энергетические рынки, особенно на наших союзников в Европе», — привел ТАСС слова Псаки.

Она объяснила, что привела такой пример, поскольку «нужно учитывать все факторы при оценке дальнейших действий». Как отметила Псаки, существуют дополнительные меры, которые могут принять США, «но мы оцениваем все эти факторы, принимая решения».