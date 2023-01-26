Мир 26 января 2023, 08:13 Санкции против атомной отрасли России ощутимо ударят по Западу — СМИ AgoraVox: санкции против атомной отрасли России ударят по Европе Unsplash

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Санкции против атомной отрасли России, если их введут, могут и не отразиться на РФ, зато точно ударят по Европе. На это указал колумнист французского издания AgoraVox Патрис Браво.

«Неясно, будут ли эффективными новые санкции против России. При этом ограничения в отношении атомной отрасли обернутся против самих европейских стран», — считает он.

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Журналист напомнил, что атомная отрасль России не просто хорошо развита — это признанный во всем мире поставщик уникальных технологий обогащения урана и его крупнейший экспортер. Браво напомнил, что в прошлом году Франция значительно нарастила закупки урана у России, а в случае санкций европейской стране может и не хватить топлива для АЭС.

По данным автора материала, в России сосредоточено более 40% мировых мощностей по переработке урана. Кроме того, страна участвует в крупных зарубежных проектах по строительству атомных электростанций, в частности в Турции, Индии, Венгрии, Китае.

Патрис Браво отметил также, что Венгрия ранее выступала против атомных санкций в отношении России, предупредив об их последствиях для своей страны.