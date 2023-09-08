Мир 08 сентября 2023, 09:41 Санкции против алмазной отрасли России захотели усилить в Евросоюзе Глава Евросовета Мишель: ЕС работает над санкциями против алмазной отрасли РФ

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Страны ЕС интенсивно работают над ограничительными мерами, которые хотят дополнительно ввести для российской алмазной отрасли. Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель, написал ТАСС.

«Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч [над санкциями] в отношении алмазной отрасли. Я думаю, это пример области, где должно быть сделано больше», — сказал он на пресс-конференции в Нью-Дели, где пройдет саммит G20.

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По его словам, Европейский союз делает все для недопущения обхода антироссийских санкций. Ранее газета The New York Times писала, что страны G7 и государства Евросоюза собираются полностью запретить покупку российских алмазов.

Соединенные Штаты заявили в прошлом году, что не будут импортировать российские алмазы или эти драгоценные камни, которые огранили в России. Издание отмечало, что такая мера оставляла лазейка для обхода ограничений.