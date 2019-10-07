Санкции не смогли пошатнуть Россию — американские журналисты
В США вслед за многими другими странами начали говорить о бесполезности антироссийских санкций, сообщил портал «Утро.ру».
Американский эксперт в издании FRN затронул тему бессмысленности и несостоятельности санкций против России. Он признал, что «курс Путина» ведет Россию к величию на мировой арене, и именно в этом заключается стратегия президента. «Курс» Путина автор назвал «Make Russia great again» (и именно так названа статья в FRN), сообщил «Царьград».
Эксперт сказал, что именно этот курс вынудил Запад признать роль Москвы.
«Такое понимание позволило Путину постепенно наладить диалог с США и установить близкий контакт с Китаем», — заявил он.
По мнению эксперта FRN, в будущем Западу придется не только считаться с Россией, но и договариваться с ней.