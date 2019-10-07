Американский эксперт в издании FRN затронул тему бессмысленности и несостоятельности санкций против России. Он признал, что «курс Путина» ведет Россию к величию на мировой арене, и именно в этом заключается стратегия президента. «Курс» Путина автор назвал «Make Russia great again» (и именно так названа статья в FRN), сообщил «Царьград».

Эксперт сказал, что именно этот курс вынудил Запад признать роль Москвы.

«Такое понимание позволило Путину постепенно наладить диалог с США и установить близкий контакт с Китаем», — заявил он.

По мнению эксперта FRN, в будущем Западу придется не только считаться с Россией, но и договариваться с ней.