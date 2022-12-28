Мир 28 декабря 2022, 23:33 Санкции не поставят экономику России на колени — СМИ Deutschlandfunk: российская экономика сумела выдержать давление западных санкций Pixabay

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Западные страны не сумеют поставить российскую экономику на колени при помощи санкций, сообщила немецкая радиостанция Deutschlandfunk. Авторы материала подчеркнули, что Россия до сих пор успешно справляется с многочисленными рестрикциями.

Журналисты напомнили, что еще весной западные аналитики предрекали скорый крах российской экономики, а специалисты Международного валютного фонда предполагали, что она сократится на 8-9%. В конце года организация признала, что прогнозы не оправдались, а снижение получилось значительно ниже.

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Основной причиной устойчивости экономики России назвали ситуацию на энергетическом рынке. Аналитики отметили, что Запад купил меньше нефти и газа из РФ, но заплатил за них больше, ведь энергоносители после начала украинского конфликта серьезно выросли в цене. Еще одним фактором назвали поведение иностранных компаний. Из России ушла лишь часть из них, при этом бизнес продали российским бизнесменам, поэтому предприятия продолжили работу, не нанеся существенного урона стране.

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Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что западные прогнозы относительно России не сбылись. По его словам, ВВП в результате введения санкций снизился всего на 2%.