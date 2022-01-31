Возможное наложение новых санкций со стороны Великобритании на российские энергетические компании навредит в первую очередь самим британским промышленникам. Об этом «360» заявил политолог и бывший советник президента РФ по политическим вопросам Сергей Станкевич.

Политолог призвал для начала разобраться, кого коснутся новые ограничения. Он отметил, что Великобритания является крупнейшим покупателем российского газа — как трубного, так и сжиженного — для дальнейшей перепродажи.

«Санкции навредят самим британским промышленникам. Может быть, они имеют в виду остановку поставок оборудования?» — задался вопросом Станкевич.

Единственное, что, по мнению политолога, имеет смысл, — санкции против состоятельных людей, которые разместили свои активы на территории Великобритании.

«Россию не сильно напугаешь этим, а российский народ посочувствует такого рода операциям. Не все богатства, вывезенные из Великобритании в Россию, имеют чистое происхождение. Тут, скорее, помощь окажут российскому правосудию», — рассуждает экс-советник президента.

Станкевич отметил, что Кабинет министров при премьер-министре Борисе Джонсоне крайне непопулярен на родине и пытается спасти себя, принимая подобные меры.

«Назрела смена правительственного кабинета, но мы в это вмешиваться не будем», — заключил политолог.

Ранее издание The Times сообщило, что правительство Великобритании в ближайшие дни опубликует новые пакеты санкций, направленных против российских энергетических компаний, на случай вторжения Вооруженных сил РФ на Украину.