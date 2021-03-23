Зеленский продлил антироссийские санкции на три года

На Украине продлили на три года санкционные ограничения против ряда лиц. Меры в том числе будут действовать против граждан РФ и российских компаний.

Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года», — отмечено в указе.

Под санкции попали несколько российских СМИ, в, том числе МИА «Россия сегодня», «Газета.ру», «Лента.ру» и некоторые компании, в том числе «Росгосстрах».

Зеленский также ввел в действие решение Совбеза об ограничениях против трех депутатов Европарламента, представляющих Францию.

В размещенных материалах отмечено, что украинская сторона продлила ограничения в отношении 81 компании и 26 физических лиц.

Накануне стало известно, что на Украине возбудили уголовное дело против российских артистов, которые выступали на открытии Крымского моста. Их обвинили в незаконном въезде в Крым. Имена нарушителей называть не стали.