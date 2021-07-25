Введенные Китаем санкции против американских организаций и жителей страны не изменят планы США. Об этом заявила пресс-секретарь главы Вашингтона Джен Псаки.

«Мы, конечно же, в курсе сообщений о том, что КНР ввела санкции <…>. Нас не останавливают эти действия, мы остаемся полностью привержены тому, чтобы применять все соответствующие полномочия в сфере санкций США», — процитировали Псаки на сайте Белого дома.

По словам пресс-секретаря, объявленные властями Китая ограничения служат примером того, как республика посылает политический сигнал, показывая ухудшение инвестиционного климата. Также санкции демонстрируют повышающиеся политические риски.

Как подчеркнула Псаки, решение Пекина не повлияет на планы первого заместителя госсекретаря Уэнди Шермана приехать в Китай. Визит запланирован на 25–26 июля. Шерман должен провести переговоры с официальными лицами Китая.

Ранее МИД КНР заявил, что власти страны объявили ответные санкции против семи американских политиков, организаций, правозащитников и исследователей.