Санкции хотят ввести против членов «антитеррористической» операции в Донбассе

Михеев предложил следить за посещением России сторонниками Украины на войне в Донбассе. По его словам, украинцы со статусом «участник АТО» часто приезжают работать в российские регионы.

«Эти люди в любом случае должны представлять особый интерес для наших властей — хотя бы потому, что из-за участия в АТО могли совершать действия, которые подпадают под действующие статьи Уголовного кодекса РФ. Считаю, что они не должны „кормиться“ за наш счет и введение против них санкций было бы логичным и вполне оправданным с моральной точкой зрения действием», — пояснил политолог.

Михеев выступает за создание базы данных членов АТО. Он убежден, что такая мера — ответ украинскому сайту «Миротворец».

«В отличие от авторов „Миротворца“, мы не будем никому угрожать расправой. Но если против наших людей принимаются враждебные действия, мы вправе предпринимать ответные меры. Особенно вопиющими эти случаи (приезд участников АТО в Донбассе на заработки в РФ. — Прим. ред.) выглядят на фоне того, когда наших друзей из ДНР и ЛНР выдворяют из страны за в общем-то не слишком серьёзные нарушения миграционного законодательства РФ», — уточнил политолог.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поддержал предложение Михеева. По его словам, законодатели могут проработать эту инициативу.

«Такую инициативу стоит поддержать, в ней есть рациональное зерно.Они (участники АТО. — Прим. ред.) воевали против граждан ДНР и ЛНР, часть из которых уже являются гражданами России. И если мы будем давать у себя работу тем, кто воевал против российских граждан на Донбассе, это будет аморально», — подчеркнул Джабаров.

Он выразил готовность заняться данным вопросом вместе с коллегами. Сенатор также добавил, что санкции необходимо вводить против участников АТО в Донбассе, не обращая внимание на их гражданство.