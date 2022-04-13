Санкции Евросоюза приведут к мировому голоду. Спасти может только Россия

Мир столкнется с нехваткой продовольствия и массового голода в бедных странах из-за поведения стран Евросоюза. За последние несколько месяцев серьезно снизились поставки удобрений, которые скажутся на будущем урожае. Об этом в беседе с «360» заявил экономист и политический аналитик Валерий Корнеев.

Эксперт отметил, что европейские заводы по производству азотных удобрений прекратили работать еще в октябре. Основным сырьем, из которого их делали был поступающий из России газ. В условиях резкого роста цен на энергоносители производство стало нерентабельным.

«Сократились поставки калийных удобрений из Белоруссии. Мы могли их заместить, но в условиях санкций грузовые компании отказываются их перевозить», — заявил Корнеев.

Он пояснил, что Россия и Белоруссия контролируют около 40% мирового рынка удобрений. В этих условиях снижение урожайности окажется весьма ощутимым.

Кроме того, проблема начнется в поставках пшеницы. Происходящие на Украине события сорвали посевную. По прогнозу Корнеева, объемы экспортных поставок сельскохозяйственной продукции страны сократятся в два раза. При этом почти треть мирового рынка пшеницы приходится на Россию и Украину.

«В таких условиях голод неминуемо настанет в самых бедных странах мира. Это Северная Африка, Ближний Восток и Азия», — спрогнозировал эксперт.

По его словам, Европа в этой ситуации выживет, так как она может заплатить более высокую цену и купить товары, которые ей необходимы. Но пока поведение политиков ЕС уже привели к тому, что с полок магазинов исчезли мука и подсолнечное масло, а те товары, что остались выросли в несколько раз.

«Хотя голода в Европе не будет, но уже сейчас местные жители платят достаточно много денег за электричество. К лету начнутся проблемы с поставкой продовольствия, цены на которое тоже вырастут. В результате простым людям перестанет хватать денег», — пояснил экономист.

Ситуация еще больше усугубится бегущими в Европу от голода потоками мигрантов из Африки и Ближнего Востока, они пополнят состав украинских беженцев, число которых приближается к 10 миллионам. По мнению Корнеева шанс изменить ситуацию пока сохраняется.

«Европе нужно прекратить валять дурака и самоубиваться об Россию. Нужно снять все санкции, в том числе технологические, чтобы мы могли возобновить поставки удобрений и продовольствия», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, странам Евросоюза необходимо восстановить поставки российского газа в прежних объемах и согласиться на предложение Путина, что Россия полностью станет ответственной за безопасность европейского континента. А это означает выход их НАТО и выход из-под влияния США.