Санкции Евросоюза коснулись Минобороны РФ

В санкционный список ЕС попали 60 ведущих компаний российского военно-промышленного комплекса, кораблестроительные и самолетостроительные предприятия. Меры ввели и против Минобороны РФ и Службы внешней разведки, сообщил ТАСС.

В черный список Евросоюза добавили РЖД, «Камаз», «Севкомфлот» и «Севмаш», авиастроительных компаний «Сухой» и «Туполев».

Ограничения коснутся ракетно-космического центра «Прогресс» и производитель самолетов «Су» в Комсомольске-на-Амуре, «Оборонпрома» и «Рособоронэкспорта».

Санкции в том числе затронули Альфа-банк, Промсвязьбанк, банки «Россия» и «Открытие», добавило РИА «Новости».

Меры ЕС ввел и против президента РФ Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и других представителей России. Всего в списке 98 человек. Ограничения для них будут аналогичными тем, что уже действуют против других лиц.