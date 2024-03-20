Мир 20 марта 2024, 13:22 Санкции ЕС против российского автогонщика Мазепина отменили Суд ЕС отменил санкции против российского автогонщика Мазепина

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Суд Европейского союза первой инстанции постановил удовлетворить иск бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина и исключить его из санкционных списков. Об этом сообщили в пресс-релизе суда.

«Суд первой инстанции аннулирует постановления, сохраняющие Никиту Мазепина в списке лиц, находящихся под ограничительными мерами», — подчеркнули в документе.

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Мазепин попал под санкции в марте 2022 года «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом». В суде сочли, что факт родства с предпринимателем не говорит о наличии общих интересов, которые можно считать достаточным основанием для сохранения рестрикций.

Ранее власти Великобритании исключили из списка санкций бизнесмена и основателя российской газовой компании «Итера» Игоря Макарова. Ограничения подразумевали заморозку активов.

ЕС решил снять санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа. От ограничений освободили исполнительного вице-президента по связям с госорганами инвестиционной компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, сообщил RT.