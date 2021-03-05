Санкции ЕС против России осудили в Германии

Депутат бундестага Зигберт Дрезе негативно отнесся к новым санкция Евросоюза против России. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта kp.ru, Дрезе обвинил Европу в том, что не пересмотрела свое отношения к Москве. По его словам, этим она дискредитирует себя как дипломатического партнера.

«Новые санкции Евросоюза касаются внутренних процедур РФ, в том числе по части судебных и правоохранительных властей. Наша позиция ясна: не вмешиваться», — заявил Дрезе.