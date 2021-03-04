Санкции ЕС против России назвали односторонними ограничительными мерами

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал новые санкции. По его словам, данные меры нелегитимны, сообщил RT.

«Это не санкции. В соответствии с международным правом санкции — это инструмент, принадлежащий исключительно Совету Безопасности ООН. Все остальное можно считать односторонними ограничительными мерами, нелегитимными по определению», — заявил Чижов.

Дипломат отметил, что данные заявления ничем не подкреплены. Он также добавил, что Москва ответит на введенные меры.