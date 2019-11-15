Покупка Египтом российских истребителей Су-35 приведет к негативным последствиям. США предупредили, что сделки с Москвой затруднят сотрудничество Вашингтона и Каира.

Письмо соответствующего содержания госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили министру обороны Египта Мухаммеду Заки. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ.

В письме, датированном 13 ноября, указано, что «оказание помощи Египту в обеспечении его безопасности» с американской стороны будет как минимум затруднено.

«Египет рискует санкциями в соответствии с американским законом, который запрещает закупки российской военной техники», — указали Помпео и Эспер.

По словам представителя американской администрации, Пентагон указал и на «потенциальную ответственность», которую может понести командование ВВС Египта.

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СМИ заметили, что письмо США направили на фоне визита в Каир главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Контракт на поставку более 20 истребителей Су-35 Москва и Каир подписали в марте. Его сумма составила порядка двух миллиардов долларов. Планируется, что поставки начнутся в 2020–2021 годах.