Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря про невозможность отмены наложенных на Россию санкций в случае прекращения огня, имел в виду необходимость смены политического курса в РФ. Об этом «360» рассказал политолог Юрий Светов.

«Нужно смотреть до конца, что сказал Джонсон. А он говорит о смене политического курса. То есть то, о чем проговорился Байден в речи, а потом оправдывался, что он это не имел в виду, это говорит об их мечтаниях. Один, по одну сторону Атлантики, твердит, что Путин не должен быть президентом, другой — о смене политического курса. Это давление останется, санкции тоже останутся», — рассказал он.

Светов допустил, что отдельные «одиозные» санкции могут быть сняты, но не по тем сценариям, которые хочет реализовать Запад.

«Мечты украинской делегации — что мирный договор будет вынесен на референдум, только когда наши войска выйдут с территории Украины, потом переговоры, потом через 15 лет штурмом можно будет брать Крым», — продолжит он.

Политолог назвал эти намерения неосуществимыми фантазиями, поэтому санкции, по его мнению, останутся.

«Все эти санкции для Запада — дело чести. Это как человек, когда задрался с кем-то, и, может быть, внутри понимает, что драку нужно прекратить, попробовать начать диалог какой-то, но его останавливают гордыня или убеждения в своем превосходстве», — продолжил публицист.

Он рассказал, что подобное отношение было очень заметно при визите министров и депутатов из прибалтийских стран в Санкт-Петербург в 2021 году.

«Как только заходил разговор об отношениях, каждый из них говорил: „Россия должна сделать то-то, тогда что-то будет“. Эти амбиции и до сих пор не уходят. Уж если так щеки надувает Словения или Латвия, то Борису Джонсону и бог велел требовать изменения политического курса», — заявил Светов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что прекращение огня на Украине не приведет к отмене введенных санкций против России, а также призвал усилить экономическое давление на РФ.