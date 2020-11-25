«Санкции будут»: член Европарламента допустил возможность новых ограничений против России

Россию могут ждать новые санкции со стороны Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным, считает член комитета Европарламента по международным делам, французский депутат Тьерри Мариани. По его словам, постоянное накладывание ограничительных мер — залог существования внешней политики ЕС.

«Я обнаружил, что в Европарламенте, когда речь заходит о России, существует так называемая презумпция виновности», — сказал Мариани в интервью газете «Известия».

По его словам, в этой истории в Европарламенте виновных назначили еще до начала расследования. Это произошло под воздействием некоторых делегаций из стран Балтии, Польши и Румынии, добавил Мариани.

«Логика мышления в ЕС остается „антисоветской“ — в России до сих пор видят врага», — сказал Мариани. Ответные меры России на введение санкций он назвал «пропорциональным».

Мариани также допустил ввод новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза. «Думаю, что новые санкции будут, поскольку это единственный способ ЕС проводить свою внешнюю политику», — объяснил французский депутат.

В середине ноября Россия ввела зеркальные санкции в ответ на ограничения ЕС по делу Алексея Навального. После этого в немецком правительстве назвали такое решение «неоправданным и несоразмерным».