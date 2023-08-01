Мир 01 августа 2023, 14:55 Санкции Британии после приговора Кара-Мурзе сочли попыткой вмешаться в дела России Посольство России назвало неприемлемыми санкции Британии в ответ на приговор Кара-Мурзе Википедия

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Российское посольство в Великобритании сочло попыткой вмешательства во внутренние дела России внесение британской стороной шести граждан РФ в санкционной список из-за приговора публицисту Владимира Кара-Мурзе*. Об этом ТАСС заявили в диппредставительстве.

«Рассматриваем введение властями Великобритании 31 июля ограничительных мер против шести россиян в связи с процессом по делу Владимира Кара-Мурзы* как неприемлемую попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказал сотрудник посольства.

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Он заметил, что британское правительство не скрывает своих целей: оно хочет повлиять на работу правосудия в России. В частности, с помощью давления Великобритания намерена добиться изменения приговора публицисту.

Российский дипломат подчеркнул, что Соединенное Королевство не в первый раз показывает свое высокомерие.

Диппредставитель напомнил, что вводимые в одностороннем порядке санкции противоречат международному праву.

Шесть россиян включили в санкционный список Великобритании после того, как приговор Кара-Мурзе* оставили в силе.

*Владимира Кара-Мурзу по решению Минюста России признали иностранным агентом.