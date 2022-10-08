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Санкции Запада против горнорудной промышленности России потрясут мир — СМИ

Bloomberg: Запад может ввести санкции против горнорудной отрасли Росси

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Санкции против российской горнорудной промышленности, которые обсуждают на Лондонской бирже металлов (LME), могут стать потрясением для мировой отрасли, считает обозреватель агентства Bloomberg Джек Фарчи. Решения биржи имеют последствия для ценообразования.

На территории России находится 9% всех запасов никеля, 5% — алюминия, 4% — меди. На минувшей неделе стало известно, что Лондонская биржа может ввести санкции против России, цены на алюминий взлетели на 8,5%. Ограничения негативно отразятся не только на российских компаниях, но и на их западных партнерах.

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К примеру, у швейцарской компании Glencore Plc. будут проблемы из-за контракта с «Русалом». Запреты вести деятельность с российскими производителями отрежет ключевых игроков отрасли от мирового рынка. Окончательное решение по санкциям пока не приняли, но эта тема поднималась на бирже 6 октября, отметило издание.

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В Кремле неоднократно напоминали, что санкции — это обоюдоострый меч. И если Россия с 2014 года уже адаптировалась жить в условиях экономических ограничений, то связанные с ней иностранные компании — нет. Санкции неэффективны в отношении РФ, они бьют по Западу.

Санкции

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