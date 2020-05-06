Санитарный самолет разбился в Аргентине

Лайнер Learjet 35 летел из провинции Санта-Фе и упал прямо перед посадкой в Эскеле. Изначально сообщалось, что все люди погибли. Однако позже источник в полиции заявил, что есть выжившие.

Издание написало, что наб борту находились два пилота, врач, медсестра. Они должны были транспортировать в другой город ребенка с заболеванием сердца.

Издание Mirror написало, что при крушении самолет загорелся, прозвучал мощный взрыв. Экстренные службы и полиция прибыли к месту ЧП. Причиной катастрофы могли стать плохие погодные условия — территорию вблизи аэропорта окутал сильный туман.

Самолет принадлежит Cabiline SA. Компания занимается медицинскими авиаперевозками.